В главном управлении МВД России по Московской области сообщили о начале проверки по факту проведения "антикоронавирусной" вечеринки.

Жители деревни Дрожжино совершили массовое нарушение режима самоизоляции в ЖК "Бутово парк — 2".

"25 апреля в УМВД России по Ленинскому району поступило сообщение о нарушении режима тишины в одном из районов деревни Дрожжино по улице Новое шоссе. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, в результате чего участники массового скопления разбежались", — сказано в сообщении ГУ МВД РФ по Московской области.