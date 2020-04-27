Бронированные “Линзы” передали военным медикам в Чечне

Новейшие бронированные санитарные автомобили "Линза" поступили в медподразделения мотострелковой дивизии Южного военного округа, расположенные в Чечне.

Главная задача таких машин, в условиях боевой обстановки максимально оперативно эвакуировать раненых и оказать им первую помощь.

"Автомобиль "Линза" создан на базе КАМАЗ-Тайфун 4×4. Он позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых. Машина защищена по третьему классу бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности", — сообщили в пресс-службе ЮВО.

Кроме медицинского оборудования, "Линзы" оснащаются специальными приспособлениями для эвакуации раненых, к примеру, из люков боевых машин.

В ближайшее время личному составу медицинских подразделений предстоит в полевых условиях отработать навыки эксплуатации новой техники.

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