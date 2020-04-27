Более ста соцобъектов продезинфицируют военные в Свердловской области

В понедельник расчеты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа приступили к санитарной обработке социальных объектов Свердловской области.

"Военнослужащие проводят дезинфекцию в интернатах для детей и пенсионеров в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Камышлове, Заречном, Серове, Первоуральске. К работам привлечено 10 мобильных расчетов, в каждый из которых входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а также авторазливочные станции, предназначенные для дезинфекции", — сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В общей сложности в Свердловской области военным предстоит обработать более 110 организаций соцобслуживания, в том числе интернатов для детей и престарелых. Причем дезинфекцию проведут не только в крупных городах, но и в отдаленных районах.

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