Спецпредприятие МВД будет шить медицинские маски

В ведомстве приняли решение перепрофилировать предприятие, которое занималось пошивом форменной одежды, в связи с насущной необходимостью.

Речь идет о "Камызякском опытно-экспериментальном специализированном предприятие № 2 Министерства внутренних дел Российской Федерации", расположенном в Астраханской области.

"В настоящее время ФГУП "КОЭСП-2 МВД России" получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора на одноразовые медицинские маски и изолирующие халаты. Ожидается получение регистрационного удостоверения на изолирующие костюмы одноразового использования", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее данное предприятие занималось производством специализированной продукции, форменного обмундирования, а также проведением опытно-конструкторских работ.

Первая партия медицинских масок уже направлена в Управление МВД России по Волгоградской области, — уточнила официальный представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в СК завершил расследование уголовного дела о финансовых махинациях на 3 миллиарда рублей в отношении бизнесмена из Новокузнецка, которому удавалось несколько лет скрываться от следствия.