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Источник Правда.Ру

Минобороны завершило строительство шести центров для борьбы с COVID-19

Силовые структуры » Министерство обороны

Шесть многофункциональных инфекционных медицинских центров сдали в эксплуатацию специалисты военно-строительного комплекса Минобороны.

Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

"В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеноборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ", — сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Ранее в эксплуатацию были введены два многофункциональных центра — в Нижнем Новгороде и Одинцове.

Ещё на восьми площадках в настоящий момент работы ведутся в круглосуточном режиме, задействовано более 12 тысяч человек.

"Многопрофильные медицинские центры Минобороны России строятся по поручению президента России Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 млрд рублей. Все 16 центров будут сданы к 15 мая", — напомнили в оборонном ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Хабаровске военный оркестр в преддверии Дня Победы дал концерт возле местного Дома ветеранов.

Темы медицина коронавирус министерство обороны
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