В Хабаровске военные дали концерт возле Дома ветеранов

В Хабаровске военные приехали к зданию Дома ветеранов и дали концерт для его постояльцев. Зрители разместились в окнах медицинского учреждения.

Военнослужащие оркестра штаба и ансамбля песни и пляски Восточного военного округа решили в преддверии Дня Победы не оставить ветеранов без поздравлений, даже с учетом не простой эпидемиологической обстановки.

Концерт возле здания лечебного учреждения проходил с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Зрители находились на безопасном расстоянии, а все военнослужащие заблаговременно прошли тест на коронавирус.

Военные артисты исполнили для ветеранов популярные песни прошлых лет.

"Кроме этого концерта, в Хабаровске будет проведено еще много других праздничных мероприятий, в ходе которых военные поздравят более 6 тысяч фронтовиков и тружеников тыла с Днем Победы. С этой целью сформировано более 120 агитационных бригад", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в этом году в День Победы в небе над Грозным и Владикавказом впервые пройдет воздушный парад.