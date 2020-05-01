В ГИБДД обещают массовые проверки в период праздников

На протяжении всех майских праздников Госавтоинспекция усилит профилактическую работу на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

"Госавтоинспекция особо акцентирует внимание граждан на том, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Если такой необходимости нет, то их следует отложить до улучшения эпидемиологической ситуации и остаться дома, соблюдая режим самоизоляции", — напомнили в пресс-службе МВД РФ.

В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, предупреждают в ведомстве.

По статистике, за четыре месяца текущего года отмечается увеличение количества ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения на 14,8% (2995) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а числа погибших в них людей — на 20,8% (650). Именно это нарушение стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвёртого смертельного случая.

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