Корабли Каспийской флотилии отразили атаку авиации противника

Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учения по отражению воздушных атак условного противника.

В плановой тренировке приняли участие экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и ракетного катера "Ступинец".

В процессе учений корабли применяли установки радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

"Подразделения РЭБ отработали действия по выводу из строя навигационных систем авиации условного противника на подлете к корабельной группе в море. Расчеты ПВО не допустили подлета самолетов условного противника на рубеж открытия огня и провели электронные пуски ракет из корабельных зенитных ракетных комплексов по воздушным целям на значительной дальности от места нахождения сил Каспийской флотилии", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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