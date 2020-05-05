Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учения по отражению воздушных атак условного противника.
В плановой тренировке приняли участие экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и ракетного катера "Ступинец".
В процессе учений корабли применяли установки радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
"Подразделения РЭБ отработали действия по выводу из строя навигационных систем авиации условного противника на подлете к корабельной группе в море. Расчеты ПВО не допустили подлета самолетов условного противника на рубеж открытия огня и провели электронные пуски ракет из корабельных зенитных ракетных комплексов по воздушным целям на значительной дальности от места нахождения сил Каспийской флотилии", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
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