Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Источник Правда.Ру

Корабли Каспийской флотилии отразили атаку авиации противника

Силовые структуры » Министерство обороны

Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учения по отражению воздушных атак условного противника.

В плановой тренировке приняли участие экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и ракетного катера "Ступинец".

В процессе учений корабли применяли установки радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

"Подразделения РЭБ отработали действия по выводу из строя навигационных систем авиации условного противника на подлете к корабельной группе в море. Расчеты ПВО не допустили подлета самолетов условного противника на рубеж открытия огня и провели электронные пуски ракет из корабельных зенитных ракетных комплексов по воздушным целям на значительной дальности от места нахождения сил Каспийской флотилии", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Самаре для ветеранов устроили "фронтовой концерт". К ним приехали артисты на машине военных лет и форме бойцов Великой Отечественной войны.

Темы учения каспийская флотилия министерство обороны
Новости Все >
Корабли Каспийской флотилии отразили атаку авиации противника
Футболист "Слуцка" рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Директор больницы на Украине объявил голодовку
Интенсивное сельское хозяйство повышает риск возникновения эпидемий
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Предприятия Крыма готовы возобновить работу
Ритуальщики в Перми рекламировали надгробие с фото Олега Табакова
Развивающиеся страны больше всего пострадали от кризиса - эксперт
Биологи объяснили, почему у животных зрачки разной формы
Головин попал в сборную сезона в чемпионате Франции
Последние материалы
Корабли Каспийской флотилии отразили атаку авиации противника
Футболист "Слуцка" рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Как не заработать нервный срыв, сидя на карантине
Директор больницы на Украине объявил голодовку
Интенсивное сельское хозяйство повышает риск возникновения эпидемий
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Предприятия Крыма готовы возобновить работу
Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация"
Ритуальщики в Перми рекламировали надгробие с фото Олега Табакова
Развивающиеся страны больше всего пострадали от кризиса - эксперт
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Новости Белоруссии
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Василий Амирджанов В юбилейный год россиян украсят маски Победы Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Россияне рассказали социологам, как сводят концы с концами
Россияне с доходом менее 60 тыс. рублей объявлены "нищебродами"
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Соловьев опасается за жизнь Собчак из-за её нового бизнеса
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Лукашенко позвал всех глав государств на парад Победы в Минск
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом
Когда власти введут социальный рейтинг и паспорта здоровья
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ