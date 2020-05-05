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Источник Правда.Ру

В Самаре для ветеранов устроили “фронтовой концерт”

Силовые структуры » Министерство обороны

В Самаре военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне дали небольшие концерты под окнами домов ветеранов.

Концерты эти получились не совсем обычные, поскольку военные решили повторить антураж фронтовых выступлений.

Артисты приезжали к домам ветеранов, надев форму солдат Великой Отечественной войны, на уникальном автомобиле ЗИС-5В.

Эту машину военных лет нашли во время раскопок под Вязьмой и восстановили.

"Военные солисты исполнили для ветеранов такие песни, как "Казаки в Берлине", "Баллада о солдате" и, конечно же, "День Победы". Перед концертом военнослужащие в форме времен войны вручали фронтовикам написанные солдатами и сержантами поздравительные письма", — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Многие песни артистам пришлось исполнять несколько раз на бис. Особенно часто ветераны просили повторить песню "День Победы", добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ульяновской области к тушению лесных пожаров привлекли военный вертолет.

Темы самара день победы министерство обороны
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