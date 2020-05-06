Министр обороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь

Министр обороны Сербии Александр Вулин и заместитель мэра Белграда Горан Весич посетили оперативный штаб российских военных в столице Сербии и поблагодарили их за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

"Я хотел бы воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали для нашей страны в столь тяжелое время. Вы нам помогли значительно больше, чем мы могли ожидать благодаря моему личному другу — министру Сергею Шойгу, который всегда приходил к нам на помощь", — сказал министр обороны Сербии Александр Вулин.

Заместитель мэра Белграда также поблагодарил российских военнослужащих за помощь и подарил специалистам книги об истории взаимоотношений братских народов России и Сербии.

По информации Минобороны РФ, за прошедшие сутки российско-сербские расчеты военных химиков обработали еще 16 объектов в городах Нови-Княжевац, Баня-Ковиляча, Лозница и Шабац.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий в 33 городах Республики Сербия.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что 9 мая жители Абакана впервые смогут увидеть пролет над городом военных истребителей в честь 75-летния Победы.