Боевые самолеты впервые пролетят над Абаканом 9 мая

Демонстрационный пролет боевых истребителей впервые состоится в столице Хакасии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Экипажи двух высотных истребителей-перехватчиков Миг-31БМ Абаканского истребительного авиационного полка в День Победы пролетят над столицей Республики Хакасия. Истребители пролетят над Первомайской площадью на высоте около 350 метров со скорость 700 км/ч, при этом интервалы между самолетами будут составлять около 50 метров. Жители города смогут наблюдать пролет авиации из окон домов", — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Тренировочные пролеты истребителей запланированы на 5 и 7 мая, они состоятся в 11:00, демонстрационный пролет авиации Центрального военного округа жители Абакана смогут увидеть 9 мая в 11:00.

"Всего на территории Центрального военного округа демонстрационные пролеты авиации пройдут в девяти городах России. В общей сложности в них будет задействовано 44 самолета и 40 вертолетов", — уточнили в пресс-службе ведомства.

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