В Италии российские военные медики вылечили от коронавируса 75 человек

С начала работы полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, российские военные медики и медсестры совместно с итальянскими врачами вылечили от коронавирусной инфекции 75 пациентов.

В общей сложности в госпитале приняли на лечение 112 заболевших коронавирусной инфекцией, и к настоящему моменту 75 из них полностью вылечены и выписаны.

"Полевой госпиталь в Бергамо принимает на лечение только больных коронавирусной инфекцией. Больные с тяжелым течением болезни направляются в отделения интенсивной терапии, где трудятся российские специалисты. Выздоравливающие и легкие больные направляются в терапевтические отделения", — сообщил глава группы российских врачей, подполковник Александр Юманов.

Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинских сестер, которые дежурят круглосуточно в три смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что на данный момент число заболевших коронавирусом в России, все еще превышает количество выздоравливающих.