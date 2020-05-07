Арестован еще один фигурант по делу об убийстве Япончика

Джамбула Джанашию, которого подозревают в причастности к убийству вора в законе Вячеслава Иванькова по кличке "Япончик", задержали в Москве.

Как сообщили в СК РФ, правоохранительным органам удалось установить еще одного соучастника резонансного преступления. Джамбул Джанашия, 54-летний предприниматель, был задержан накануне в собственной квартире на окраине Москвы.

Напомним, что Вячеслав Иваньков был застрелен возле ресторана "Тайский слон" в 2009 году.

"По версии следствия, Джанашия неоднократно выезжал совместно с другими обвиняемыми к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в городе Москве, где осуществлял скрытое наблюдение за Иваньковым. В день совершения убийства Джанашия также присутствовал на месте преступления и обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В отношении задержанного будут выдвинуты обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.

"Ранее также были арестованы и другие соучастники преступления — Муртаз Шадания и Каха Газзаев. Еще одному соучастнику, являвшемуся, по версии следствия, одним из организаторов убийства, Илье Симонии, обвинение предъявлено заочно, и он объявлен в международный розыск", — напомнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Красноярске задержан еще один авторитетный предприниматель из 90-х, Виталий Быков. Его подозревают в организации двойного убийства.