Бизнесмен Анатолий Быков задержан за организацию двойного убийства

Влиятельный красноярский бизнесмен, бывший руководитель Красноярского алюминиевого завода и Федерации бокса России, задержан за организацию двойного убийства в 1994 году.

По подозрению в организации двойного убийства в 1994 году задержан Анатолий Быков

Предпринимателя задержали в связи с расследованием уголовного дела по факту убийства двух жителей Красноярска в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

Как установило следствие, в первой половине 1994 года у 23-летнего Александра Наумова, который входил в преступную группировку, возглавляемую Быковым, возникли к нему претензии по поводу распределения денег.

Через некоторое время перед машиной Быкова произошел взрыв. Авторитетный бизнесмен решил, что Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко задумали его убить.

Реакцией на инцидент стало ответное покушение

"Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому — Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бакуров в настоящий момент приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Татаренков приговорен к 13 годам лишения свободы.

"На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия", — уточнили в СК РФ.

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