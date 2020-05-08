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Источник Правда.Ру

Российские военные специалисты начали покидать Италию

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские военные специалисты, которые помогали властям Италии в борьбе с распространением коронавируса, начинают возвращаться на Родину.

Два рейса доставят в Россию из Италии около 20 военнослужащих и 4 единицы спецтехники.

"Первая колонна спецтехники с военнослужащими Минобороны России 8 мая совершит марш с пункта временной дислокации на аэродроме "Орио-аль-Серио" города Бергамо на аэродром "Виллафранка" города Вероны. Там военные погрузятся на самолет Ил-76 и отправятся в Россию", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Что было сделано в Италии

Более 100 российских военных химиков, инженеров и медиков прибыли в Италию 22 марта.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей более чем в 93 населенных пунктах Ломбардии.

Обработано 120 зданий и сооружений, более 1 млн 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 500 тыс. квадратных метров дорог.

С 6 апреля российские врачи приступили к работе в полевом госпитале города Бергамо. До настоящего момента было принято на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией, 76 пациентов успешно выздоровели и были выписаны из госпиталя.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что министр обороны Италии в телефонном разговоре с Сергеем Шойгу поблагодарил российских военных за помощь.

Темы италия коронавирус министерство обороны
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