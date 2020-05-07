Сергей Шойгу пообщался по телефону со своим итальянским коллегой

Как сообщили в Минобороны РФ, сегодня по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор Сергея Шойгу с министром обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини.

Руководитель итальянского военного ведомства поблагодарил своего российского коллегу за оперативное и своевременное направление сводного отряда военных специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Глава итальянского военного ведомства особо подчеркнул высочайший профессионализм, самоотверженность и ответственность российских специалистов РХБ защиты и военных медиков, оказывавших помощь итальянской стороне", — сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В свою очередь Лоренцо Гуэрини выразил готовность в случае необходимости предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские военные провели дезинфекцию еще пяти больниц в трех итальянских городах провинции Брешиа.