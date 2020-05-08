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Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

В Петербурге 104-летнего фронтовика поздравили персональным парадом

Силовые структуры » Министерство обороны

В Санкт-Петербурге бойцы общевойсковой армии Западного военного округа поздравили 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника танковых войск Валентина Рослякова с Днем Победы.

Оркестр отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады провел персональный плац-парад у дома фронтовика и исполнил для него песни военных лет.

"Перед началом торжественного чествования ветерана подразделение радиационной, химической и биологической защиты провело специальную обработку придомовой территории", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Валентин Росляков поступил на службу в Красную армию в 1937 году.

Участвовал в боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии.

Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что СК РФ проведет проверку по факту обнаружения в Ленинградской области массового захоронения советских военнопленных времен ВОВ.

Темы парад день победы санкт-петербург
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