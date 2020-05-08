В Санкт-Петербурге бойцы общевойсковой армии Западного военного округа поздравили 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника танковых войск Валентина Рослякова с Днем Победы.
Оркестр отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады провел персональный плац-парад у дома фронтовика и исполнил для него песни военных лет.
"Перед началом торжественного чествования ветерана подразделение радиационной, химической и биологической защиты провело специальную обработку придомовой территории", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Валентин Росляков поступил на службу в Красную армию в 1937 году.
Участвовал в боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии.
Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".
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