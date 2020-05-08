В Ленобласти нашли захоронение 134 советских военнопленных времен ВОВ

Следственный комитет проведет проверку по факту обнаружения останков гражданских лиц и красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области.

Массовое захоронение было обнаружено поисковиками на территории Лужского района.

"С первых же дней оккупации на территории Луги немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь "Дулаг-320" для советских военнопленных. Он отличался очень жестоким режимом. Известно, что там содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, защищавшего Лужский оборонительный рубеж. Среди военнопленных немцы намеренно выявляли и проводили расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В захоронении были обнаружены останки 134 советских военнопленных, фрагменты обмундирования, личные вещи, монеты СССР.

Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших и причины их смерти.

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