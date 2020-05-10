В Ростове обнаружили мертвой ранее судимую экс-депутата

В Ростове-на-Дону в собственном доме была найдена мертвой экс-депутат Законодательного Собрания Ростовской области Наталья Кравченко.

В 2016 году она пыталась незаконно провезти на территорию России алмазы, купленные в Объединенных Арабских Эмиратах на сумму около 134 тысяч долларов. В 2017 году Кравченко осудили на три года колонии. Они вышла через условно-досрочно через 1,5 года и выступила с заявлением, что привозила алмазы для высокопоставленных чиновников и силовиков региона.

Женщину мертвой обнаружил сын, когда пришёл её навестить.