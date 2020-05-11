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Источник Правда.Ру

Военных альпинистов ждут испытания в горах Карачаево-Черкесии

Силовые структуры » Министерство обороны

Подразделения армейских альпинистов Южного военного округа встретятся в Карачаево-Черкесии, чтобы определить сильнейших.

В соревнованиях примут участие более ста бойцов из подразделений, которые привлекаются к решению задач в высокогорной местности. Это соединения спецназа, береговых войск Черноморского флота, специальные горные подразделения общевойсковых армий.

"Участникам предстоит преодолеть сложные по контрфорсу высокогорные участки, продемонстрировать умения ориентироваться на незнакомой местности, выживать в экстремальных условиях, наводить навесные переправы через горные реки, оказывать первую медицинскую помощь и эвакуировать "пострадавших" в горах, а также совершить марш-бросок на 5 км", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Одно из самых сложных испытаний — восхождение на время на вершину горы высотой более 3 тысяч метров.

По итогам соревнований определят лучший альпинистский взвод, который представит округ на всеармейском конкурсе "Эльбрусское кольцо", добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в понедельник американский стратегический бомбардировщик совершил облет западной границы России в районе Балтийского моря.

Темы соревнования карачаево-черкесия министерство обороны
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