Бомбардировщик США заметили у западных границ России

Стратегический бомбардировщик ВВС США в понедельник совершил полет у западных границ России в районе Балтийского моря.

По данным, которые приводит "Интерфакс", американский бомбардировщик B-1B Lancer в понедельник после трансатлантического перелета с континентальной части США, совершил пролет над территорией Польши вблизи от границы с Калининградской областью.

Далее самолет проследовал в воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии на границе с Ленинградской областью.

Во время полета бомбардировщик посадок не совершал, а несколько раз дозаправлялся в воздухе американскими самолетами-заправщиками.

Факт полета американского бомбардировщика над Польшей официально подтвердил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Польские истребители F-16 и MIG-29 вновь сопровождают американский бомбардировщик B-1B. Это доказывает, что США серьезно относятся к своим обязательствам по поддержке союзников в случае чрезвычайной ситуации. Польская армия выполняет свои задачи несмотря на коронавирус", — цитирует руководителя военного ведомства Польши информагентство.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что бомбардировщики Балтийского флота на учениях отработали нанесение ударов по надводным целям.