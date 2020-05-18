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Источник Правда.Ру

Секретный космический аппарат США запущен на орбиту

Силовые структуры

ВВС США успешно запустили ракету Atlas V, перевозящую "космический самолет" X-37B, предназначенный для секретной миссии.

Ракета стартовала в воскресенье с мыса Канаверал.

Этот аппарат, также известный как орбитальный испытательный аппарат (ОТВ), выведет на орбиту спутник и испытает технологию мощного излучения.

Военная тайна ВВС США

X-37B - это секретная программа, поэтому о ней очень мало известно. 

"Эта миссия X-37B проведет больше экспериментов, чем любые другие предыдущие миссии", - сказала ранее министр ВВС Барбара Барретт

И больше никаких официальных сообщений от Пентагона не поступало.

Журналистам ВВС удалось узнать, что один из экспериментов будет заключаться в проверке влияния радиации на семена и "другие природные материалы".

"Космический самолет" Х-37В

Программа Х-37В была начата в 1999 году. 

Аппарат напоминает уменьшенную версию пилотируемых космических челноков, которые были выведены из эксплуатации космической программой США в 2011 году. Он может скользить вниз через атмосферу, чтобы приземлиться на взлетно-посадочной полосе, так же, как шаттл.

Построенный компанией Boeing, "космический самолет"

  • использует солнечные батареи для питания на орбите,
  • имеет длину более 29 футов (9 м),
  • размах крыльев почти 15 футов (4,7 м),
  • весит 11 тысяч фунтов (4989 кг).

Впервые был отправлен на орбиту в апреле 2010 года и вернулся после восьмимесячного полета.

Последняя миссия завершилась в октябре 2019 года, после 780 дней на орбите, в результате чего время полета самолета в космосе составило более 7 лет.

Темы ракета запуск ввс сша секретная программа
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Секретный космический аппарат США запущен на орбиту
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