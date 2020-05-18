Секретный космический аппарат США запущен на орбиту

ВВС США успешно запустили ракету Atlas V, перевозящую "космический самолет" X-37B, предназначенный для секретной миссии.

Ракета стартовала в воскресенье с мыса Канаверал.

Этот аппарат, также известный как орбитальный испытательный аппарат (ОТВ), выведет на орбиту спутник и испытает технологию мощного излучения.

Военная тайна ВВС США

X-37B - это секретная программа, поэтому о ней очень мало известно.

"Эта миссия X-37B проведет больше экспериментов, чем любые другие предыдущие миссии", - сказала ранее министр ВВС Барбара Барретт.

И больше никаких официальных сообщений от Пентагона не поступало.

Журналистам ВВС удалось узнать, что один из экспериментов будет заключаться в проверке влияния радиации на семена и "другие природные материалы".

"Космический самолет" Х-37В

Программа Х-37В была начата в 1999 году.

Аппарат напоминает уменьшенную версию пилотируемых космических челноков, которые были выведены из эксплуатации космической программой США в 2011 году. Он может скользить вниз через атмосферу, чтобы приземлиться на взлетно-посадочной полосе, так же, как шаттл.

Построенный компанией Boeing, "космический самолет"

использует солнечные батареи для питания на орбите,

имеет длину более 29 футов (9 м),

размах крыльев почти 15 футов (4,7 м),

весит 11 тысяч фунтов (4989 кг).

Впервые был отправлен на орбиту в апреле 2010 года и вернулся после восьмимесячного полета.

Последняя миссия завершилась в октябре 2019 года, после 780 дней на орбите, в результате чего время полета самолета в космосе составило более 7 лет.