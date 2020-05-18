ВВС США успешно запустили ракету Atlas V, перевозящую "космический самолет" X-37B, предназначенный для секретной миссии.
Ракета стартовала в воскресенье с мыса Канаверал.
Этот аппарат, также известный как орбитальный испытательный аппарат (ОТВ), выведет на орбиту спутник и испытает технологию мощного излучения.
X-37B - это секретная программа, поэтому о ней очень мало известно.
"Эта миссия X-37B проведет больше экспериментов, чем любые другие предыдущие миссии", - сказала ранее министр ВВС Барбара Барретт.
И больше никаких официальных сообщений от Пентагона не поступало.
Журналистам ВВС удалось узнать, что один из экспериментов будет заключаться в проверке влияния радиации на семена и "другие природные материалы".
Программа Х-37В была начата в 1999 году.
Аппарат напоминает уменьшенную версию пилотируемых космических челноков, которые были выведены из эксплуатации космической программой США в 2011 году. Он может скользить вниз через атмосферу, чтобы приземлиться на взлетно-посадочной полосе, так же, как шаттл.
Построенный компанией Boeing, "космический самолет"
Впервые был отправлен на орбиту в апреле 2010 года и вернулся после восьмимесячного полета.
Последняя миссия завершилась в октябре 2019 года, после 780 дней на орбите, в результате чего время полета самолета в космосе составило более 7 лет.
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