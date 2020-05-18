Последние российские военные медики и военные инженеры покинули Сербию

Четырьмя авиарейсами 18 мая в Россию были доставлены 20 военнослужащих и 7 единиц техники.

Это последняя группа специалистов сводного отряда Министерства обороны РФ, выполнявшая задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Сербии.

"Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. На аэродроме организована специальная обработка прибывшей техники и воздушных судов", — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Гуманитарная операция российских военных специалистов в Сербии продолжалась 44 дня. На Балканы было переброшено 87 военнослужащих, имеющих опыт работы в условиях эпидемии, а также необходимая техника и медицинское оборудование.

Российские военные медики привлекались для лечения пациентов в более чем 30 населенных пунктах Сербии, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции.

Специалистами войск РХБ защиты совместно с сербскими военными проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах, обработано 376 зданий и сооружений, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что сотрудники МЧС провели дезинфекцию Киевского вокзала в Москве.