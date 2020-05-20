В Ленинградской области нашли сбитый советский штурмовик Ил-2

Военнослужащие специального поискового батальона Западного военного округа в лесном массиве неподалеку от города Никольское в Тосненском районе Ленобласти, обнаружили место падения советского штурмовика Ил-2.

Поисковики обнаружили части боевого самолета, останки и личные вещи членов экипажа.

"В ходе поисковых работ военнослужащими найдены орден Красной Звезды и медаль "За отвагу", предметы вооружения, элементы фюзеляжа, в том числе обладающие серийными номерами. Оперативная работа военнослужащих батальона позволила установить, что штурмовик входил в боевой состав 943-го штурмового авиационного полка", — сообщили в пресс-службе западного военного округа.

Штурмовиком управлял экипаж в составе младшего лейтенанта Владимира Ускова и стрелка-радиста Александра Белякова. Самолет был сбит зенитной артиллерией противника 22 марта 1943 года в ходе боев при прорыве блокады Ленинграда.

Летчики будут похоронены с отданием воинских почестей, в настоящий момент разыскивают родственников пилотов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что под Хабаровском нашли останки двух разбившихся в 1942 году советских бомбардировщиков.