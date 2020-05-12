Два бомбардировщика, разбившихся в 1942 году, нашли в Хабаровском крае

Детали боевых самолетов времен Великой Отечественной войны обнаружили участники объединения "АвиаПоиск" в лесах на Дальнем Востоке.

Находки сделаны поисковиками по результатам собранной информации от местных жителей и архивным материалам.

Части бомбардировщика ДБ-3 были обнаружены недалеко от Хабаровска.

"Самолет потерпел крушение в ночь с 9 на 10 мая 1942 года во время летно-тактических учений по противовоздушной обороне. Причиной катастрофы стал пожар двигателя в воздухе. Экипаж в составе пяти человек под руководством старшего лейтенанта Филимонова Василия Михайловича — погиб. Поисковики производят земляные работы", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Место падения второго такого же самолета обнаружено в Амурском районе

Катастрофа произошла 6 января 1942 года, погибло три члена экипажа. На месте найдены детали с номерами агрегатов самолёта, благодаря которым поисковики установили их принадлежность.

На месте крушения самолетов будут установлены памятные таблички с данными о трагедии и членах экипажа, добавили в пресс-службе военного ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных времен войны.