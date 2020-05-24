Полиция задержала администратора "Омбудсмена полиции" Игоря Худякова.

Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков. Сейчас задержанный находится в столичном изоляторе временного содержания.

"Как мне сообщили сегодня, Худяков содержится в ИВС на Петровке, 38. Вчера его привезли из Вологды в Москву, он задержан. Мне пока не сказали причину его задержания и прочие подробности, я выезжаю к нему", — сообщил правозащитник.