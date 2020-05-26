Сейчас бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей студентки, находится в петербургском СИЗО.
Городской суд Санкт-Петербурга продлил решение о его аресте до 24 сентября.
"Суд апелляционной инстанции постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2020 года оставил без изменения", — сообщила пресс-служба городского суда.
Защита просила, чтобы Соколову изменили меру пресечения на домашний арест из-за угрозы заражения коронавирусом.
Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.
Хамовнический суд Москвы арестовал мужчину, захватившего заложников в отделении Альфа-банка на два месяца.
Об этом сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
"Суд избрал в отношении Алексея Барышникова меру пресечения в виде заключения под стражу", — отметил Сохадзе.
По его словам, арест захватчика продлится до 23 июля.
К задержанному Игорю Худякову — администратору паблика "Омбудсмен полиции" — в очередной раз не пустили адвоката.
Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков.
"Меня к нему не пустили, а потом сообщили, что его отвезли в суд для избрания меры пресечения. Сейчас мы даже не понимаем, в чем конкретно обвиняют Худякова. Надеюсь, что в суде это прояснится", — рассказал правозащитник.
Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".
Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.
Вступившую в интимную связь учительницу приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно и запретили ей заниматься преподавательской деятельностью на пять лет.
Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.
"Уголовное дело возбуждалось по результатам проведенной доследственной проверки по сообщению из СМИ", — рассказали в ведомстве.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.