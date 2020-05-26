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Источник Правда.Ру

"Историку-расчленителю" Соколову не смягчат меру пресечения

Силовые структуры » МВД

Сейчас бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей студентки, находится в петербургском СИЗО.

Городской суд Санкт-Петербурга продлил решение о его аресте до 24 сентября.

"Суд апелляционной инстанции постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2020 года оставил без изменения", — сообщила пресс-служба городского суда.

Защита просила, чтобы Соколову изменили меру пресечения на домашний арест из-за угрозы заражения коронавирусом.

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В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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Суд арестовал мужчину, который захватил отделение Альфа-банка

Силовые структуры » МВД

Хамовнический суд Москвы арестовал мужчину, захватившего заложников в отделении Альфа-банка на два месяца.

Об этом сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

"Суд избрал в отношении Алексея Барышникова меру пресечения в виде заключения под стражу", — отметил Сохадзе.

По его словам, арест захватчика продлится до 23 июля.

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К администратору паблика "Омбудсмен полиции" не пускают адвоката

Силовые структуры » МВД

К задержанному Игорю Худякову — администратору паблика "Омбудсмен полиции" — в очередной раз не пустили адвоката.

Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Меня к нему не пустили, а потом сообщили, что его отвезли в суд для избрания меры пресечения. Сейчас мы даже не понимаем, в чем конкретно обвиняют Худякова. Надеюсь, что в суде это прояснится", — рассказал правозащитник.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

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Астраханской учительнице, совратившей ученика, вынесли приговор

Силовые структуры » МВД

Вступившую в интимную связь учительницу приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно и запретили ей заниматься преподавательской деятельностью на пять лет.

Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

"Уголовное дело возбуждалось по результатам проведенной доследственной проверки по сообщению из СМИ", — рассказали в ведомстве.

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