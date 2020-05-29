Около 10 тысяч новейших автоматов АК-12 поступили в части ВДВ

Подразделения Воздушно-десантных войск одними из первых в российской армии получили на вооружение порядка 10 тысяч единиц новейшего автомата АК-12 калибра 5,45 мм.

Автомат АК-12 — разработка концерна "Калашников". Впервые широкой общественности был представлен в 2019 году в ходе парада Победы в Москве. Тогда по Красной площади прошло одно из соединений ВДВ именно с этим оружием.

"Автомат оснащен комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом отечественного производства, который позволяет вести прицельный огонь по головным мишеням на расстоянии до 500 метров. В комплект входит новый магазин, который позволяет десантнику визуально контролировать расход боеприпасов в любое время как в светлое, так и в темное время суток", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По сравнению с предыдущими моделями, АК-12 обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также при производстве ствола оружия используется новая технология, что увеличивает срок его службы.

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