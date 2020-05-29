Подразделения Воздушно-десантных войск одними из первых в российской армии получили на вооружение порядка 10 тысяч единиц новейшего автомата АК-12 калибра 5,45 мм.
Автомат АК-12 — разработка концерна "Калашников". Впервые широкой общественности был представлен в 2019 году в ходе парада Победы в Москве. Тогда по Красной площади прошло одно из соединений ВДВ именно с этим оружием.
"Автомат оснащен комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом отечественного производства, который позволяет вести прицельный огонь по головным мишеням на расстоянии до 500 метров. В комплект входит новый магазин, который позволяет десантнику визуально контролировать расход боеприпасов в любое время как в светлое, так и в темное время суток", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По сравнению с предыдущими моделями, АК-12 обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также при производстве ствола оружия используется новая технология, что увеличивает срок его службы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские военный снайперы разработали новую тактику борьбы с вертолетами и беспилотниками противника. Для этого используется крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК.
Несмотря на существующие сегодня разногласия между Россией и Белоруссией, Минск не откажется от размещения российских ракетных баз на своей территории.
Инженерно-саперная группа Южного военного округа в Калмыкии завершила работы по разминированию немецких блиндажей времен войны.
Из-под земли было извлечено более 700 мин, снарядов и прочих взрывоопасных предметов.
Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота будет передан филиалу военно-патриотического центра "Патриот" и станет музеем в Севастополе.
"В настоящее время на Черноморском флоте завершается процедура закрытия лицевых счетов корабля. Параллельно с этим в правительстве города происходит утверждение места стоянки будущего корабля-музея для посещения жителями и гостями Севастополя", — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
"Сметливому" предстоит пройти в док судоремонтного завода, где его законсервируют и подготовят к стоянке, далее сотрудники парка "Патриот" подготовят его для посещения экскурсий и оформят ряд экспозиций.
Легендарный корабль планируется передать сотрудникам военно-патриотического парка в преддверии Дня ВМФ.
Напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что сторожевой корабль "Сметливый" был включен в Книгу рекордов Вооруженных Сил России за 50 лет службы в составе советского и российского флота.
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может выступить на одном из турниров UFC вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец претендует на бой с победителем поединка россиянина и Джастина Гэтжи, сообщает ESPN.
Нурмагомедов и Гэтжи должны провести чемпионский бой в лёгком весе осенью 2020 года. То есть потенциальный поединок Макгрегора и Хабиба может состояться в 2021 году.
Хабиб и Конор дрались в октябре 2018 года. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Пресс-служба посольства РФ в Узбекистане сообщила о вылете самолета, следующего рейсом "Ташкент-Санкт-Петербург". Известно, что на борту находятся 25 россиян.
"Специальный рейс Uzbekistan Airways вылетел 29 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.46 (8.46 мск). На борту — 25 граждан России и три иностранных гражданина", — сообщил агентству представитель российской дипмиссии.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.