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Источник Правда.Ру

Около 10 тысяч новейших автоматов АК-12 поступили в части ВДВ

Силовые структуры » Министерство обороны

Подразделения Воздушно-десантных войск одними из первых в российской армии получили на вооружение порядка 10 тысяч единиц новейшего автомата АК-12 калибра 5,45 мм.

Автомат АК-12 — разработка концерна "Калашников". Впервые широкой общественности был представлен в 2019 году в ходе парада Победы в Москве. Тогда по Красной площади прошло одно из соединений ВДВ именно с этим оружием.

"Автомат оснащен комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом отечественного производства, который позволяет вести прицельный огонь по головным мишеням на расстоянии до 500 метров. В комплект входит новый магазин, который позволяет десантнику визуально контролировать расход боеприпасов в любое время как в светлое, так и в темное время суток", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По сравнению с предыдущими моделями, АК-12 обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также при производстве ствола оружия используется новая технология, что увеличивает срок его службы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские военный снайперы разработали новую тактику борьбы с вертолетами и беспилотниками противника. Для этого используется крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК.

ак-12 оружие министерство обороны

Россия ответит на ядерную угрозу США ракетами в Белоруссии

Силовые структуры » Министерство обороны

Несмотря на существующие сегодня разногласия между Россией и Белоруссией, Минск не откажется от размещения российских ракетных баз на своей территории.

нато россия польша белоруссия

В Калмыкии обнаружили немецкий блиндаж с боеприпасами

Силовые структуры » Министерство обороны

Инженерно-саперная группа Южного военного округа в Калмыкии завершила работы по разминированию немецких блиндажей времен войны.

Из-под земли было извлечено более 700 мин, снарядов и прочих взрывоопасных предметов.

вов калмыкия разминирование

Старейший боевой корабль ВМФ России станет музеем

Силовые структуры » Министерство обороны

Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота будет передан филиалу военно-патриотического центра "Патриот" и станет музеем в Севастополе.

"В настоящее время на Черноморском флоте завершается процедура закрытия лицевых счетов корабля. Параллельно с этим в правительстве города происходит утверждение места стоянки будущего корабля-музея для посещения жителями и гостями Севастополя", — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"Сметливому" предстоит пройти в док судоремонтного завода, где его законсервируют и подготовят к стоянке, далее сотрудники парка "Патриот" подготовят его для посещения экскурсий и оформят ряд экспозиций.

Легендарный корабль планируется передать сотрудникам военно-патриотического парка в преддверии Дня ВМФ.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что сторожевой корабль "Сметливый" был включен в Книгу рекордов Вооруженных Сил России за 50 лет службы в составе советского и российского флота.

вмф музей севастополь министерство обороны

Макгрегор может встретиться с победителем боя Хабиб - Гэтжи

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может выступить на одном из турниров UFC вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец претендует на бой с победителем поединка россиянина и Джастина Гэтжи, сообщает ESPN.

Нурмагомедов и Гэтжи должны провести чемпионский бой в лёгком весе осенью 2020 года. То есть потенциальный поединок Макгрегора и Хабиба может состояться в 2021 году.

Хабиб и Конор дрались в октябре 2018 года. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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В Петербург вылетел вывозной самолет из Ташкента

Мир

Пресс-служба посольства РФ в Узбекистане сообщила о вылете самолета, следующего рейсом "Ташкент-Санкт-Петербург". Известно, что на борту находятся 25 россиян.

"Специальный рейс Uzbekistan Airways вылетел 29 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.46 (8.46 мск). На борту — 25 граждан России и три иностранных гражданина", — сообщил агентству представитель российской дипмиссии.

ташкент петербург uzbekistan airways вывозной рейс
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