В Севастополе в Параде Победы примут участие 87 боевых машин

Парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Севастополе 24 июня. По улице Ленина пройдет колонна из 87 единиц военной техники как действующей, так и исторической.

В исторической части парада примут участие 13 боевых машин, часть из которых смогли снова оказаться на ходу благодаря механикам ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота.

"В составе колонны будут представлены танки Т-34 и ИС-2, пусковая установка БМ-13 "Катюша", самоходная артиллерийская установка СУ-76 и мотоциклы М-60, которые уже участвовали в Парадах в предыдущих годах. Кроме того, в колонне пройдут восстановленные в этом году тяжелые самоходные артиллерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152, противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-31-12", — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

После Парада Победы вся историческая техника вернется на территорию музейно-исторического комплекса Сапун-гора в Севастополе.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Севастополе появится новый музей на базе одного из старейших кораблей ВМФ России.