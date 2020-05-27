Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота будет передан филиалу военно-патриотического центра "Патриот" и станет музеем в Севастополе.
"В настоящее время на Черноморском флоте завершается процедура закрытия лицевых счетов корабля. Параллельно с этим в правительстве города происходит утверждение места стоянки будущего корабля-музея для посещения жителями и гостями Севастополя", — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
"Сметливому" предстоит пройти в док судоремонтного завода, где его законсервируют и подготовят к стоянке, далее сотрудники парка "Патриот" подготовят его для посещения экскурсий и оформят ряд экспозиций.
Легендарный корабль планируется передать сотрудникам военно-патриотического парка в преддверии Дня ВМФ.
Напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что сторожевой корабль "Сметливый" был включен в Книгу рекордов Вооруженных Сил России за 50 лет службы в составе советского и российского флота.
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