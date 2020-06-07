Адвокат из Москвы рассказал, почему могли похитить его сына

Московский адвокат Константин Скрыпник рассказал, почему могли похитить его 16-летнего сына.

Ранее подростка нашли живым в Подмосковье. Его удерживали неизвестные около 36 часов. Скрыпник считает, что его сына похитили из-за того, что он проходит свидетелем по уголовному делу в отношении банды Аслана Гагиева.