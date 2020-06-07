Московский адвокат Константин Скрыпник рассказал, почему могли похитить его 16-летнего сына.
Ранее подростка нашли живым в Подмосковье. Его удерживали неизвестные около 36 часов. Скрыпник считает, что его сына похитили из-за того, что он проходит свидетелем по уголовному делу в отношении банды Аслана Гагиева.
"Каким-то образом эти люди оперативно получают информацию о том, что происходит в рамках расследования дела, пытаются совершать какие-то упреждающие действия такого плана, как, например, похищение, пытаются оказать давление на свидетелей", — пояснил юрист.
Сергей Шнуров не смог сдержаться в комментарии к словам Валерии о том, что он просил помощи у ее мужа.