К главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратились представители партии "Коммунисты России", потребовав арестовать актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы.

"Мы шокированы информацией о том, что после страшного ДТП в центре Москвы, к чему привело поведение за рулем… Михаила Ефремова, виновник отпущен под подписку о невыезде. Вот почему мы обратились сейчас к главе СКР Александру Бастрыкину с призывом немедленно начать проверку тех сотрудников, кто непосредственно ведет уголовное дело Ефремова", — сказано в обращении.