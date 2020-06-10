В Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит

Представитель СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила о задержании вора в законе, известного в криминальном мире как Вася Бандит. Против 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по "воровской" статье 210.1 УК РФ "о занятии высшего положения в преступной иерархии".

По версии следствия, Вася Бандит стал вором в законе в 1993 году. С того времени он координировал действия нескольких ОПГ на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов.

Вася Бандит неоднократно был замечен в "воровских" сходхах, он участвовал в переделе сфер преступного влияния. Ранее мужчина неоднократно был осужден за: