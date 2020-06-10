Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал задержание экстремистов, которые готовили теракт в Симферополе. Задержанные хотели взорвать самодельное устройство на одном из рынков столицы республики.
Ранее сообщалось, что ФСБ провела спецоперацию по задержанию преступников. Всего были арестованы пять человек.
"Благодарю сотрудников и руководство УФСБ РФ по республике Крым и городу Севастополю за отличную профессиональную, системную работу. А террористы и их пособники получат по заслугам", — написал Аксенов во "ВКонтакте".
Также ФСБ сообщила, что предполагаемые террористы имели связь с националистическими группировками, которые воюют на юго-востоке Украины.
"Постоянным источником террористической угрозы, которая в разное время проявлялась в разных формах: от попыток диверсий до водной блокады. Эти попытки всегда имели и будут иметь один и тот же результат — полный провал", — написал Аксёнов.
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