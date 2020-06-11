Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста

Актёр Михаил Ефремов покинул свою квартиру в сопровождении сотрудников ФСИН. На улицу он вышел в маске и темных очках. Обвиняемый отказался отвечать на вопросы журналистов.

По сведениям "РЕН ТВ", Ефремов нарушил условия домашнего ареста. С его номера был осуществлён вход в социальную сеть Telegram. Актёру запрещено пользоваться средствами связи, в том числе Интерентом.

ДТП с Ефремовым

8 июня Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу на своём внедорожнике и устроил ДТП со смертельным исходом. Погиб 57-летний Сергей Захаров. В четверг он был похоронен в родном селе в Рязанской области.