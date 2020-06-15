В Волгограде сотрудники ФСБ провели задержание подростка, который готовил массовое убийство в своей школе. У подростка изъяли самодельную бомбу, холодное оружие и коктейли Молотова.
"У него изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающе элементы, холодное оружие, а также средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения", — сообщили в ЦОС ФСБ.
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