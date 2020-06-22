Экс-министр образования Дагестана сядет в тюрьму на 4,5 года

Суд в Москве вынес приговор бывшему министру образования Дагестана Шахабасу Шахову.

Его признали виновным в растрате и коррупции при строительстве школы в городе Каспийск, а также приговорили к 4,5 годам тюрьмы.