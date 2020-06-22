Суд в Москве вынес приговор бывшему министру образования Дагестана Шахабасу Шахову.
Его признали виновным в растрате и коррупции при строительстве школы в городе Каспийск, а также приговорили к 4,5 годам тюрьмы.
"Шахов Шахабас признан виновным в совершении преступлений: получение взятки в особо крупном размере, растрата, совершенная организованной группой. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки в доход государства и лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев колонии общего режима", — сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда.
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