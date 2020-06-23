Женщина из Магнитогорска решила сделать своей знакомой подтяжку лица. Она выдавала себя за квалифицированного пластического хирурга.
В результате операции лицо клиентки стало обезображенным. Сейчас расследованием случившегося занимается прокуратура Челябинской области.
"Обвиняемая выбрала тактику проведения операции, не обеспечивающую сохранение естественных черт и кожных покровов лица потерпевшей, что привело к обезображиванию лица. По заключению экспертизы, рубцы являются неизгладимыми, для их устранения потребуется новая операция", — сообщили в прокуратуре.
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