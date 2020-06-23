Лжехирург обезобразила клиентку в Магнитогорске

Женщина из Магнитогорска решила сделать своей знакомой подтяжку лица. Она выдавала себя за квалифицированного пластического хирурга.

В результате операции лицо клиентки стало обезображенным. Сейчас расследованием случившегося занимается прокуратура Челябинской области.