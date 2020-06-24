Полиция совместно с ФСБ организовала рейд, во время которого были задержаны около 30 участников криминальных группировок. Сходка авторитетов проходила в одном из кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
Задержаны были выходцы из кавказских республик. Во время операции звучали выстрелы, один человек пострадал. Задержанных проверят по базам данных на предмет совершения различных преступлений. Также у подозреваемых изъято оружие.
"Будет установлено, имели ли они разрешение на это оружие, какими патронами оно снаряжено, а также применялось ли при совершении тех или иных преступлений", - говорится в заявлении представителя МВД.
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