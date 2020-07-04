Историк Олег Соколов, ставший знаменитым на всю страну после убийства аспирантки, изменял ей со своей бывшей женой. Об этом сообщила адвокат семьи погибшей Александра Бакшеева.

"Я выяснила, что со стороны историка были регулярные измены Насте. Это и вызвало ее резкие высказывания в его адрес и в адрес его детей в переписке, которую он очень желает озвучить в суде. Соколов изменял Анастасии, в том числе и со своей бывшей женой, как мне стало известно. Он жил, условно говоря, на две семьи. И конфликты были из-за насилия и измен. Скорее всего, в тот роковой вечер дело было не в дочерях — они были просто прикрытием. Девочки могли вызывать раздражение Анастасии, потому что она поняла: он изменяет ей со своей бывшей женой, прикрываясь встречами с детьми. И в тот вечер, возможно, они как раз из-за этого и ссорились", — поделилась правозащитница.