Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич была задержана по подозрению в мошенничестве на 40 миллионов рублей.
На заседании суда чиновница отказалась признавать вину.
"Подозревают в казнокрадстве, как я понимаю. Я на это государство работаю, и думают, что я его обворовываю! Виновной себя, разумеется, не признаю", — утверждает Лукашевич.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.