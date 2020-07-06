Лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина оставили под домашним арестом до 2 августа из-за уголовного дела "О склонении к массовым беспорядкам".
Соответствующее решение принял Московский городской суд. На заседании суда Платошкин заявил, что "ему стыдно за слова, сказанные в интернете".
"Они говорят, что я уничтожу материалы дела — я ролик из интернета выкину? Я полностью признаю, что в нем говорил. Что я могу сделать под домашним арестом? Человек, который даже ПДД не нарушал, человека, что ли, убьет без домашнего ареста?" — отметил Платошкин.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.