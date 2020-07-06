Николай Платошкин пробудет под домашним арестом до 2 августа

Лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина оставили под домашним арестом до 2 августа из-за уголовного дела "О склонении к массовым беспорядкам".

Соответствующее решение принял Московский городской суд. На заседании суда Платошкин заявил, что "ему стыдно за слова, сказанные в интернете".