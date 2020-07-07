Добровольный испытатель рассказал о вакцинации от COVID-19

Ровно две недели назад к испытаниям российской вакцины от коронавируса подключили вторую группу добровольцев — военнослужащих. О том, почему они согласились на участие и как себя чувствуют сегодня, рассказал один из "испытателей".

По словам Ивана, спустя две недели посла инъекции вакцины он чувствует себя отлично: никаких осложнений или "побочек" не было и нет.

Что же касается ответа на вопрос, который задают себе многие: зачем добровольно подвергать свое здоровье риску, Иван признается:

"Для меня это честь — стать испытателем, чтобы другие люди потом смогли получить эту вакцину".

Напомним, что испытания российской вакцины от коронавируса начались 2 июня. Об этом подробнее — здесь.