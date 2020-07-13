Фургалу не грозит пожизненное заключение

Задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не грозит пожизненное заключение. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.

По его словам, уголовное дело было возбуждено ещё 15 лет назад, с тех пор никаких улик найдено не было.