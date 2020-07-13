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Фургалу не грозит пожизненное заключение

Силовые структуры » МВД

Задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не грозит пожизненное заключение. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.

По его словам, уголовное дело было возбуждено ещё 15 лет назад, с тех пор никаких улик найдено не было.

"Объясню подробнее. С момента совершения преступления истекли сроки давности, однако по действующему законодательству их применение возможно по решению суда. Если суд не применит, то максимальный срок, включая пожизненное, исключен", — утверждает Кожемякин.

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