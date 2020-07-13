Задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не грозит пожизненное заключение. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.
По его словам, уголовное дело было возбуждено ещё 15 лет назад, с тех пор никаких улик найдено не было.
"Объясню подробнее. С момента совершения преступления истекли сроки давности, однако по действующему законодательству их применение возможно по решению суда. Если суд не применит, то максимальный срок, включая пожизненное, исключен", — утверждает Кожемякин.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.