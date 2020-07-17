Следком: доказательства причастности Фургала к убийствам собраны

У следствия есть неопровержимые доказательства того, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в 2004 - 2005 годах был причастен к убийствам бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори, а также организации покушения на Александра Смольского.

По словам Светланы Петренко, официального представителя Следкома РФ, расследование затянулось на годы из-за того, что

"основные свидетели по делу были всерьез запуганы и отказывались давать показания".

Как рассказала представитель следственного комитета, в 2019 году "доказательственную базу удалось пополнить, после чего несколько уголовных дел объединили в одно производство", и был сделан однозначный вывод о причастности Сергея Фургала к инкриминируемым ему сегодня преступлениям.

Следствие считает, что оба убийства, в которых подозревается Фургал, напрямую связаны с продвижением его коммерческих интересов в регионе.

Что же касается срока давности, о котором говорят юристы, то - Петренко это особо отметила - "с учетом тяжести совершенных преступлений и санкции соответствующей статьи УК РФ" вопрос об этом решит суд.