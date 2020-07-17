Путин поручил устроить внеплановую проверку российской армии

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что президент России Владимир Путин поручил провести неожиданную проверку армии.

Цель внезапной проверки — оценка способности войск обеспечить безопасность на юго-западе России.

"Особое внимание следует обратить на выполнение стоящих перед ними задач, на передвижение крупных масс военнослужащих в районы сосредоточения, на транспортное обеспечение, на материально-техническое и медицинское обеспечение", — заявил президент.

Проверка будет выполнена в войсках ЮВО, ЗВО, ВДВ и пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Привлечены 150 тыс. человек, 27 тыс. единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Путин также поручил министру обороны Сергею Шойгу лично докладывать о ходе проверки.