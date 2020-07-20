Минобороны опубликовало кадры внеплановой проверки войск

Внезапная проверка боеготовности проходит войсках Южного и Западного военных округов, ВДВ и пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Первые кадры демонстрируемых военными навыков опубликовало сегодня Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, проверка, проводимая в войсках по личному приказу президента страны, продлится до 21 июля. Ее цель - оценить боеспособность подразделений и подготовиться к масштабным учениям "Кавказ-2020".