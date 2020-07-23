В Иркутске задержана банда вымогателей, похищавшая людей

Следователи СУ СК по Иркутской области расследуют уголовное дело о бандитизме, фигурантами которого стали 8 человек. Им уже предъявлено обвинение по 9 эпизодам, среди которых похищение человека, разбой, вымогательство и незаконный оборот оружия.

По версии следствия, банда из 8 человек, среди которых была одна девушка, орудовала в Иркутске с января по июнь 2019 года.

Действовали, как правило, по одной, отработанной, схеме:

на машинах подъезжали к месту запланированного нападения, похищали человека, вывозили в безлюдное место, угрозами и избиением добивались того, что жертва отдавала "выкуп" — машину либо крупную сумму денег.

На данный момент следователям известно о восьми эпизодах. Расследование продолжается.

Все фигуранты находятся под стражей. Им "светит" по 15 лет тюрьмы.