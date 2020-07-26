В акватории Каспийске в Республике Дагестан впервые в истории прошел военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ.

Об этом рассказал заместитель командующего Каспийской флотилией капитан первого ранга Сергей Екимов, руководивший парадом.

"Сегодня знаменательный день для Каспийской флотилии. Этот праздник мы проводим в акватории Каспийского моря вблизи города Каспийска (Республика Дагестан). От Каспийской флотилии в празднике приняли участие около 40 кораблей, катеров, судов. К участию в празднике были привлечены пять кораблей и катеров Пограничного управления ФСБ по Республике Дагестан, 14 летательных аппаратов от объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", — отметил Екимов.