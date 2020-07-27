В Ростовской области матери вернули похищенного из роддома малыша

Сотрудниками правоохранительных органов Ростовской области найден и уже возвращен матери малыш, который был украден из роддома в городе Сальске через три дня после появления на свет.

Преступница, похитившая новорожденного, оказалась жительницей Калмыкии. По данным следствия, 40-летняя Елена Линник ранее потеряла своего ребенка — у нее случился выкидыш.

Линник проникла в родильное отделение Центральной районной больницы Сальского района, похитила новорожденного ребенка и, покинув отделение через окно ординаторской, вместе с малышом вернулась домой.

Там она и была задержана правоохранителями. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Прокуратура также проводит проверку роддома, из которого ребенок был украден.